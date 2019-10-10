В Родительском комитете оценили идею наказывать родителей курящих детей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает идею о наказании родителей за курение несовершеннолетних детей неправильной мерой. Об этом она рассказала в беседе с RT.
Она выступила против того, чтобы "подобного рода проблемы решались исключительно методом кнута". По мнению Волынец, "корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты", из-за чего они начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость.
"И их неуемная энергия начинает реализоваться со знаком минус, потому что не может реализоваться со знаком плюс", — заявила она.
Волынец считает, что наказывать родителей за курение детей неправильно. Взрослые, по ее словам, растерянны и не знают, что делать.
Эксперт считает, что родителям нужна поддержка со стороны профильных специалистов и психологов.
"Они помогут избавиться от привычки и научат родителей выстраивать диалог с детьми", — подытожила Волынец.