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РИА Новости

Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC

12:30 10.10.2019 (обновлено: 14:46 10.10.2019)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сын ведущей телеканала NBC Кортни Кьюб чуть не сорвал прямой эфир матери. Видеозапись инцидента опубликовали на YouTube.
Кьюб рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда в кадре появился мальчик и обнял мать. Женщина отвлеклась и пояснила: "Извините, тут мои дети".
Картинка сменилась на карту ближневосточного региона. Спустя несколько секунд Кьюб снова оказалась в кадре.
В марте 2017 года дети профессора Роберта Келли забежали в комнату, когда он комментировал политическую ситуацию в Южной Корее телеканалу Би-би-си. Видеозапись набрала множество просмотров, а некоторые комментаторы сочли, что это было самое интересное, что показывали по телевидению в тот день.
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884825310
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