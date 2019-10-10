Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC

Кьюб рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда в кадре появился мальчик и обнял мать. Женщина отвлеклась и пояснила: "Извините, тут мои дети".

В марте 2017 года дети профессора Роберта Келли забежали в комнату, когда он комментировал политическую ситуацию в Южной Корее телеканалу Би-би-си. Видеозапись набрала множество просмотров, а некоторые комментаторы сочли, что это было самое интересное, что показывали по телевидению в тот день.