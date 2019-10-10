Москалькова попросила Минобрнауки ввести модуль по правам человека в школах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена обратился в министерство науки и высшего образования РФ с просьбой создать образовательный модуль по правам человека для школьников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе межрегиональной конференции "Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы".

"Мы обратились к министерству образования с просьбой разработать образовательный модуль "Права человека" для школьников. Каждый из нас соткан не только из физических клеток, но и из вот этих невидимых клеток, которые называются права человека",- сказала Москалькова в ходе своего выступления на конференции.

Омбудсмен подчеркнула, что благодаря совместным усилиям всех уполномоченных, на сегодняшний день более чем в 700 вузах, включая вузы неюридической направленности, начали преподавать предмет "Права человека".

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы люди знали свои права. В Москве хороший опыт, связанный с поднятием престижа образовательных программ по правам человека... Если раньше только в вузах юридической направленности (преподавались права человека - ред.), то сегодня мы разработали программы и в неюридических вузах", - добавила федеральный омбудсмен.