Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:17Z
https://ria.ru/20191010/1559617646.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/66/1556606665_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_59b21c21bd9d0ac5f9bc0a73e186da62.jpg
РИА Новости

Москалькова попросила Минобрнауки ввести модуль по правам человека в школах

12:17 10.10.2019
121
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена обратился в министерство науки и высшего образования РФ с просьбой создать образовательный модуль по правам человека для школьников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе межрегиональной конференции "Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы".
"Мы обратились к министерству образования с просьбой разработать образовательный модуль "Права человека" для школьников. Каждый из нас соткан не только из физических клеток, но и из вот этих невидимых клеток, которые называются права человека",- сказала Москалькова в ходе своего выступления на конференции.
Омбудсмен подчеркнула, что благодаря совместным усилиям всех уполномоченных, на сегодняшний день более чем в 700 вузах, включая вузы неюридической направленности, начали преподавать предмет "Права человека".
"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы люди знали свои права. В Москве хороший опыт, связанный с поднятием престижа образовательных программ по правам человека... Если раньше только в вузах юридической направленности (преподавались права человека - ред.), то сегодня мы разработали программы и в неюридических вузах", - добавила федеральный омбудсмен.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок для школьников о правах и обязанностях человека. Как сообщили РИА Новости в аппарате, на сегодняшний день поступило уже более 50 заявок.
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
27 сентября, 14:20РИА Новости
ОБСЕ: участникам совещания по правам человека не хватало взаимоуважения
300005
Обсудить 1
Министерство науки и высшего образования РФТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
ПФР будет регулярно информировать россиян старше 45 лет о пенсионных правах
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова добилась восстановления прав женщины с редким заболеванием
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Глава Минобрнауки назвал заявления об оттоке специалистов преувеличенными
Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Минпросвещения призвало развивать детский отдых в Крыму
Лента
новостей
Молодой человек за компьютером
ИРИ предложил добавить "день самообразования" в план по "четырехдневке"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова прокомментировала возвращение журналистки Юлии Юзик в Россию
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Почти четверть россиян в 2050 году будут старше 65 лет, заявил глава ПФР
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
В Родительском комитете оценили идею наказывать родителей курящих детей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал о новой делегации Украины на ПА ОБСЕ
Заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина
Замминистра просвещения поддержала проект об электронной очереди в детсады
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
ПФР: россияне внесли триллион рублей на добровольное пенсионное страхование
Танкер в море
Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Лента новостейМолния