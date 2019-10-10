Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии

Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Турции вывести свои войска из Сирии и прекратить атаки на сирийской территории.

"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана.

В Тегеране также подчеркнули, что военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии, и напомнили, что Тегеран выступает против операции Анкары. Иран понимает озабоченность Турции за свою безопасность, однако военными действиями, подчеркивает иранское ведомство, устранить обеспокоенность нельзя.

В этой связи МИД Ирана добавил, что решить ситуацию возможно мирными путями при уважении территориальной целостности Сирии, отметив, что Тегеран находится в контакте с обеими сторонами – Анкарой и Дамаском.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.