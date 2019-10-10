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РИА Новости

Северная Корея пригрозила пересмотреть меры по установлению доверия с США

12:14 10.10.2019 (обновлено: 12:19 10.10.2019)
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© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
ТОКИО, 10 окт - РИА Новости. Северная Корея пригрозила пересмотреть меры по установлению доверия с США после критики в ее адрес со стороны СБ ООН и испытания американцами межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Согласно распространенному в четверг заявлению представителя МИД КНДР, раздражение Пхеньяна вызвало, в частности, осуждение испытаний его собственных ракет со стороны Совбеза ООН по инициативе шести стран ЕС после недавних рабочих переговоров в Швеции дипломатов США и КНДР.
"Это серьезная провокация против нас, когда принимаемые нами меры самозащиты используются как предлог", - говорится в заявлении, переданном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Мы глубоко задумались об истинных намерениях США, которые пришли на рабочие переговоры с нами с пустыми руками, провалили их, но назвали их позитивными, а потом подстрекали следующие за американцами страны выступить с осуждающим нас заявлением", - отметил представитель МИД КНДР.
Рассматривая испытания в США ракеты "Minuteman III" как попытку оказать давление на КНДР, которая совершенствует свои системы ПРО, северокорейский МИД предупредил: "Такие условия вынуждают нас пересмотреть принятые ранее основные меры по установлению доверия с США".
Американцы регулярно проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущие испытания МБР Minuteman III в текущем году состоялись 6 февраля, 1 и 9 мая, а летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.
Трансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
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Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США.
По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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