ТОКИО, 10 окт - РИА Новости. Северная Корея пригрозила пересмотреть меры по установлению доверия с США после критики в ее адрес со стороны СБ ООН и испытания американцами межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Согласно распространенному в четверг заявлению представителя МИД КНДР, раздражение Пхеньяна вызвало, в частности, осуждение испытаний его собственных ракет со стороны Совбеза ООН по инициативе шести стран ЕС после недавних рабочих переговоров в Швеции дипломатов США и КНДР.

"Это серьезная провокация против нас, когда принимаемые нами меры самозащиты используются как предлог", - говорится в заявлении, переданном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы глубоко задумались об истинных намерениях США, которые пришли на рабочие переговоры с нами с пустыми руками, провалили их, но назвали их позитивными, а потом подстрекали следующие за американцами страны выступить с осуждающим нас заявлением", - отметил представитель МИД КНДР.

Рассматривая испытания в США ракеты "Minuteman III" как попытку оказать давление на КНДР, которая совершенствует свои системы ПРО, северокорейский МИД предупредил: "Такие условия вынуждают нас пересмотреть принятые ранее основные меры по установлению доверия с США".

Американцы регулярно проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущие испытания МБР Minuteman III в текущем году состоялись 6 февраля, 1 и 9 мая, а летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США.