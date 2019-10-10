Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ветеранами, которые хотят заблокировать разведение войск в Золотом необходимо разговаривать, силу применять не следует.

Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. В среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого.

"Силой (разблокировать – ред.) и дурак может. Понимаете, это неправильный подход. С ветеранами надо разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента, объяснять свою общественную позицию, позицию просто как человека", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.

При этом он сказал, что считает неправильным присутствие вооруженных ветеранов в Золотом.