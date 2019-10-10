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РИА Новости

Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом

12:14 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ветеранами, которые хотят заблокировать разведение войск в Золотом необходимо разговаривать, силу применять не следует.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. В среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого.
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"Силой (разблокировать – ред.) и дурак может. Понимаете, это неправильный подход. С ветеранами надо разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента, объяснять свою общественную позицию, позицию просто как человека", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
При этом он сказал, что считает неправильным присутствие вооруженных ветеранов в Золотом.
"Давайте будем честными, если там есть ветераны, я уважаю их, но если они приехали вооруженные, то это неправильно", - добавил он.
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