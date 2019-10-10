В австрийском Линце прогремел взрыв

Дым на месте взрыва в австрийском Линце

ВЕНА, 10 окт — РИА Новости. В австрийском Линце недалеко от аэропорта прогремел взрыв, сообщили СМИ.

По данным телеканала N-TV , два человека получили тяжелые ранения. Kronen Zeitung пишет о девяти пострадавших, трое из которых — с серьезными повреждениями.

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) October 10, 2019

Издание уточняет, что инцидент произошел около 08:00 (09:00 мск) на предприятии по утилизации мусора в коммуне Хершинг. Здание находится на территории аэропорта.

Отмечается, что сейчас в помещении никого нет, на месте работают сотрудники пожарной и спасательной служб, а также полиция.