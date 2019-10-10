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РИА Новости

В австрийском Линце прогремел взрыв

12:08 10.10.2019 (обновлено: 13:17 10.10.2019)
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© Фото : Christian Zeintl on TwitterДым на месте взрыва в австрийском Линце
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
© Фото : Christian Zeintl on Twitter
ВЕНА, 10 окт — РИА Новости. В австрийском Линце недалеко от аэропорта прогремел взрыв, сообщили СМИ.
По данным телеканала N-TV, два человека получили тяжелые ранения. Kronen Zeitung пишет о девяти пострадавших, трое из которых — с серьезными повреждениями.
Издание уточняет, что инцидент произошел около 08:00 (09:00 мск) на предприятии по утилизации мусора в коммуне Хершинг. Здание находится на территории аэропорта.
Отмечается, что сейчас в помещении никого нет, на месте работают сотрудники пожарной и спасательной служб, а также полиция.
Kronen Zeitung добавляет, что ЧП не сказалось на авиасообщении.
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