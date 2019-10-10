Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:03Z
https://ria.ru/20191010/1559616851.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/50/1559435059_0:57:1365:825_1036x0_80_0_0_4b6ec4cac03c2b0a88b3879b4d133ebf.jpg
РИА Новости

Юзик сообщила, что ее телефон и другие средства связи остались в Иране

12:03 10.10.2019
301
© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Средства связи освобожденной в Тегеране россиянки Юлии Юзик остались в Иране, сообщила она на своей официальной странице в Facebook.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела в Москву. Самолет приземлился около шести утра в московском аэропорту Шереметьево.
"Мой айфон и средства связи остались в Иране, я могу сейчас написать лишь короткое сообщение и выйду на связь завтра. По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят, и то, что я здесь сегодня - это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня", - написала Юзик. Она также официально подтвердила свой приезд в Москву.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Вчера, 10:50РИА Новости
Москалькова прокомментировала возвращение журналистки Юлии Юзик в Россию
"Она вернулась домой, в нормальном состоянии, насколько это возможно, подробностей пока не знаю, пока это все, что я знаю", - рассказала РИА Новости сестра Юлии, Виктория.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
Юлия Юзик
Вчера, 08:29РИА Новости
В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик
801105
Обсудить 0
Юлия ЮзикАли РабииАэрофлотМоскваТегеран (город)Шереметьево (аэропорт)В мире
Рекомендуем
Юлия Юзик
В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова прокомментировала возвращение журналистки Юлии Юзик в Россию
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
В австрийском Линце прогремел взрыв
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал о новой делегации Украины на ПА ОБСЕ
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили заявление экс-генсека НАТО о вступлении Грузии в Альянс
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности сотрудничать с США по "делу Байдена"
Сергей Лавров
Лавров призвал наладить диалог Дамаска и курдов
Юлия Юзик
Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву
Инга Юмашева
Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева
Самая старая письменная копия части японского эпоса 11-го века Сказка о Гэндзи
В Японии нашли пятую главу "Повести о Гэндзи", самого старого в мире романа
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Лента новостейМолния