Юзик сообщила, что ее телефон и другие средства связи остались в Иране

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Средства связи освобожденной в Тегеране россиянки Юлии Юзик остались в Иране, сообщила она на своей официальной странице в Средства связи освобожденной в Тегеране россиянки Юлии Юзик остались в Иране, сообщила она на своей официальной странице в Facebook.

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела в Москву. Самолет приземлился около шести утра в московском аэропорту Шереметьево.

"Мой айфон и средства связи остались в Иране, я могу сейчас написать лишь короткое сообщение и выйду на связь завтра. По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят, и то, что я здесь сегодня - это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня", - написала Юзик. Она также официально подтвердила свой приезд в Москву.

"Она вернулась домой, в нормальном состоянии, насколько это возможно, подробностей пока не знаю, пока это все, что я знаю", - рассказала РИА Новости сестра Юлии, Виктория.

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.