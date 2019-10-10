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РИА Новости

Минздрав не нашел причин увольнять главу детской онкологии центра Блохина

12:02 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор института детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева
Директор института детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Светланы Варфоломеевой, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Просьба уволить директора Варфоломееву - комиссия не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот рекомендуем директору поддержать ее деятельность", - сказала Байбарина на пресс-конференции.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
4 октября, 08:00РИА Новости
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