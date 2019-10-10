Помощник главы Чечни призвал не сочинять "сказки" об отравлении Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 10 окт — РИА Новости. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев посоветовал авторам слухов о покушении на Рамзана Кадырова отказаться от сочинения подобных теорий.
Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала "СКФО Telegraf" о том, что в Чечне якобы раскрыли заговор против Кадырова, участники которого пытались его отравить.
"Вокруг персоны Рамзана Кадырова, как грибы после дождя, выросли слухи о его недомогании, которые переросли в слухи об отравлении, а следом — о покушении и раскрытии целой группы заговорщиков. Хватит уже шить белыми нитками теорию о покушении и отравлении, не имеющую под собой ни основания, ни доказательств. Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов. Займитесь более важными социальными проблемами", — написал Дудаев в Instagram.
Он выразил сожаление, что некоторая часть аудитории "покупается на подобные сказки". "Все построено на голой фантазии желтых пабликов (прессой их не назовешь)", — добавил Дудаев. Он напомнил, что Кадыров — "обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп, это обычное, не выходящее из ряда вон событие".
Помощник главы Чечни уверен, что авторы этих слухов преследуют цель "собрать побольше подписчиков в пабликах, распространяющих подобные вбросы".
Ранее заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов, которого назвали одним из возможных участников покушения, заявил о намерении судиться с авторами этих сообщений.