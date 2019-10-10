Помощник главы Чечни призвал не сочинять "сказки" об отравлении Кадырова

Он выразил сожаление, что некоторая часть аудитории "покупается на подобные сказки". "Все построено на голой фантазии желтых пабликов (прессой их не назовешь)", — добавил Дудаев. Он напомнил, что Кадыров — "обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп, это обычное, не выходящее из ряда вон событие".