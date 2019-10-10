Минздрав: в онкоцентре Блохина использовали неэффективные протоколы лечения

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неэффективные протоколы лечения использовали в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, к таким выводам пришла комиссия Минздрава, которая работала в центре, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

"Люди, которые работали там, использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они уже неэффективны", - сказала Байбарина на пресс-конференции.

На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.