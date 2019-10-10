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РИА Новости

Минздрав: в онкоцентре Блохина использовали неэффективные протоколы лечения

11:58 10.10.2019 (обновлено: 16:22 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неэффективные протоколы лечения использовали в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, к таким выводам пришла комиссия Минздрава, которая работала в центре, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Люди, которые работали там, использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они уже неэффективны", - сказала Байбарина на пресс-конференции.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
Вчера, 11:20Радио Sputnik
Глава онкоцентра имени Блохина заявил о возможном сокращении штата
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Елена БайбаринаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
И в чем неэффективность? В том, что у них излечение от 90% и выше?
10 октября, 12:33
TBTatiana Bogdanova
920002
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