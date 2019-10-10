В Турции начали расследование в отношении лидеров прокурдской партии

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура Анкары начала расследование в отношении пяти депутатов парламента от прокурдской Партии демократии народов (ПДН), в том числе ее сопредседателей Сезаи Темелли и Первин Булдан из-за их заявлений по поводу операции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в заявлении ведомства в четверг.

ПДН решительно осудила в своем заявлении в среду операцию "Источник мира" в Сирии, назвав её атакой против курдского народа.

"В связи со вчерашним заявлением начато расследование по отношению к пяти депутатам от ПДН, в том числе Сезаи Темелли и Первин Булдан, по делу о пропаганде террористической организации и оскорблении правительства Турции", - говорится в заявлении.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.