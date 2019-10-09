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РИА Новости
Война в Сирии

Прокурдская партия Турции осудила начало операции в Сирии

19:41 09.10.2019
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов Турции решительно осудила в своем заявлении операцию "Источник мира" в Сирии, назвав ее атакой против курдского народа.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
"Мы решительно осуждаем эту атаку, которая нацелена на достижения и статус курдского народа, а также на растущую демократию в Турции. Эта атака, начатая властью за пределами границ ради собственного политического будущего, также является нападением на народы, живущие на границе, силы демократии и их дух солидарности", - говорится в заявлении.
Согласно документу, операция является нападением не только на курдов, но и проживающих в этом регионе езидов, туркменов, армян, ассирийцев, арабов.
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"Эта агрессия направлена не на партию или какую-либо политическую структуру, как утверждают власти, а на курдский народ и демократические завоевания, которые он достиг вместе с народами региона. Эта атака, нацеленная на все демократические и гуманитарные ценности, является попыткой проложить путь для возрождения ИГ*, которая развязала войну против разных конфессий на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.
Партия демократии народов призвала всех граждан Турции "противостоять этой войне".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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