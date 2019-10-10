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РИА Новости

Эксперт предложил повысить военные пенсии в России

11:53 10.10.2019
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что средства для повышения военных пенсий можно было бы изыскать не за счет бюджета, а урезав премии топ-менеджерам госкорпораций.
Ранее на сайте Госдумы было опубликовано заявление комитета по обороне, подписанное его председателем генералом Владимиром Шамановым, в котором говорится, что правительство игнорирует рекомендации комитета по вопросам потребностей армии. В документе обращается внимание, в частности, на проблемы с индексацией военных пенсий, выделением дополнительных средств на жилищные субсидии и повышением зарплат гражданского персонала Вооруженных сил. Опрошенные РИА Новости эксперты назвали острой проблему повышения пенсий военнослужащим и роста зарплат гражданского персонала армии.
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"Средства на эти нужды изыскать легко. Если сократить даже не зарплаты, а только премии нашим топ-менеджерам, то мы найдем деньги и на военные пенсии, и на медицину. По официальным данным, только за один 2018 год их объем составил 67 миллиардов рублей", - сказал Сивков.
"Я имею в виду топ-менеджеров госкорпораций", - пояснил он.
Как в четверг сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год будут внесены поправки об индексации с 1 января зарплат действующим военным и пенсий - военным пенсионерам, а также о повышении окладов для гражданских служащих.
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Юрий ШвыткинКонстантин СивковГосдума РФВладимир ШамановРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чем силовики лучше остального народа? Есть известная поговорка - кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. Но в конечно счёте если у своей армии аппетиты выше чем у чужой, то ещё не известно что лучше.
10 октября, 13:24
Будущее Страны
19010110
Но вот то что премии так называемых топ-менеджеров нужно кардинально сократить (а лучше вообще отменить) и направить эти деньги на те же пенсии и зарплаты ВСЕХ россиян это здравая мысль.
10 октября, 13:26
Будущее Страны
2900000
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