Эксперт предложил повысить военные пенсии в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что средства для повышения военных пенсий можно было бы изыскать не за счет бюджета, а урезав премии топ-менеджерам госкорпораций.
Ранее на сайте Госдумы было опубликовано заявление комитета по обороне, подписанное его председателем генералом Владимиром Шамановым, в котором говорится, что правительство игнорирует рекомендации комитета по вопросам потребностей армии. В документе обращается внимание, в частности, на проблемы с индексацией военных пенсий, выделением дополнительных средств на жилищные субсидии и повышением зарплат гражданского персонала Вооруженных сил. Опрошенные РИА Новости эксперты назвали острой проблему повышения пенсий военнослужащим и роста зарплат гражданского персонала армии.
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"Средства на эти нужды изыскать легко. Если сократить даже не зарплаты, а только премии нашим топ-менеджерам, то мы найдем деньги и на военные пенсии, и на медицину. По официальным данным, только за один 2018 год их объем составил 67 миллиардов рублей", - сказал Сивков.
"Я имею в виду топ-менеджеров госкорпораций", - пояснил он.
Как в четверг сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год будут внесены поправки об индексации с 1 января зарплат действующим военным и пенсий - военным пенсионерам, а также о повышении окладов для гражданских служащих.
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