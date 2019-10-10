Эксперт предложил повысить военные пенсии в России

"Средства на эти нужды изыскать легко. Если сократить даже не зарплаты, а только премии нашим топ-менеджерам, то мы найдем деньги и на военные пенсии, и на медицину. По официальным данным, только за один 2018 год их объем составил 67 миллиардов рублей", - сказал Сивков.