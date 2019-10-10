Зеленский готов продолжить переговоры с Путиным по возвращению граждан

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить практику прямых переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из РФ и Донбасса.
"Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.