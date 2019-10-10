Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:49Z
https://ria.ru/20191010/1559616237.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/91/1555759163_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_385c55f2a381f20956a0ef0fb1833cec.jpg
РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Зеленский готов продолжить переговоры с Путиным по возвращению граждан

11:49 10.10.2019
342
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить практику прямых переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из РФ и Донбасса.
"Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
4 октября, 12:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
В Кремле выступили за обмен с Украиной "всех на всех"
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
341120
Обсудить 1
Освобождение задержанных россиян и украинцевДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности сотрудничать с США по "делу Байдена"
РИА
Новости
Замок Ласточкино гнездо в Крыму
Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал о новой делегации Украины на ПА ОБСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией
Флаги России и ЕС
В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский рассказал о повестке переговоров в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский: бывшие власти Украины были мало заинтересованы в мире в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
Лента новостейМолния