Зеленский готов продолжить переговоры с Путиным по возвращению граждан

"Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.