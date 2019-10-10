Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Ответственность за киберпреступления в финансовой сфере нужно повышать, а также налаживать координацию бизнеса и властей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

В ходе дискуссии глава Сбербанка Герман Греф отметил, что за некоторые киберпреступления в России просто не предусмотрена ответственность, а за другие она значительно мягче, чем, например, в США. Кроме того, по его словам, для привлечения преступников к ответственности нужно организовать сотрудничество телекоммуникационных операторов, регуляторов и правоохранительных органов.

"Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления - это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами", - прокомментировала Набиуллина.