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РИА Новости

Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления

11:49 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Ответственность за киберпреступления в финансовой сфере нужно повышать, а также налаживать координацию бизнеса и властей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
В ходе дискуссии глава Сбербанка Герман Греф отметил, что за некоторые киберпреступления в России просто не предусмотрена ответственность, а за другие она значительно мягче, чем, например, в США. Кроме того, по его словам, для привлечения преступников к ответственности нужно организовать сотрудничество телекоммуникационных операторов, регуляторов и правоохранительных органов.
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"Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления - это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами", - прокомментировала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ по итогам проведенной проверки банков видит риски из-за того, что вопросы информационной безопасности не включены во многие их бизнес-процессы.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФГерман ГрефСочиЭкономика
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