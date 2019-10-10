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РИА Новости

В Сбербанке назвали потери из-за утечки данных клиентов минимальными

11:46 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме. Архивное фото
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Сбербанк пережил инцидент с утечкой данных клиентов с минимальными потерями, после расследования поделится с рынком своими выводами, заявил глава кредитной организации Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
Сбербанк в начале октября сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Несколькими днями позже в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарели и неактивны, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.
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"Мы его (инцидент – ред.) пережили с короткими потерями, в считанные часы смогли раскрыть то, что произошло. Как только мы завершим расследование инцидента, обязательно соберемся и со всеми поделимся всеми деталями", - сказал Греф.
Сбербанк ввел новую должность в составе кредитной организации для дополнительной защиты банка - Chief data protection officer (менеджер, ответственный за безопасность данных), этому посту еще не исполнилось и года. Сбербанк готов изменить правила работы, чтобы защитить системы от внутреннего проникновения.
"Всегда самая большая проблема - это уязвимость изнутри. Перед нами стоит нетривиальная задача, как защититься от этого", - подчеркнул Греф.
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