Тамбовская область договорилась о сотрудничестве с АО "Росагролизинг"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Тамбовской области подписали соглашение с компанией "Росагролизинг", предусматривающее обновление парка сельскохозяйственной техники, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"Мы договорились о сотрудничестве в сфере обновления парка сельхозтехники. Тамбовская область – один из ведущих аграрных регионов страны, и это предопределяет потребность в обновлении машинно-тракторного парка сельхозтехники в целом", - сказал Никитин.

По его словам, льготные условия по обновлению сельхозтехники - низкая процентная ставка 3% и отсутствие первоначального взноса - должны распространяться на подведомственные учреждения в регионах.

Он добавил, что предложил руководству "Росагролизинга" провести традиционный Открытый чемпионат России по пахоте в Тамбовской области в 2021 году.