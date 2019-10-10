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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область договорилась о сотрудничестве с АО "Росагролизинг"

11:43 10.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Тамбовской области подписали соглашение с компанией "Росагролизинг", предусматривающее обновление парка сельскохозяйственной техники, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".
"Мы договорились о сотрудничестве в сфере обновления парка сельхозтехники. Тамбовская область – один из ведущих аграрных регионов страны, и это предопределяет потребность в обновлении машинно-тракторного парка сельхозтехники в целом", - сказал Никитин.
По его словам, льготные условия по обновлению сельхозтехники - низкая процентная ставка 3% и отсутствие первоначального взноса - должны распространяться на подведомственные учреждения в регионах.
Он добавил, что предложил руководству "Росагролизинга" провести традиционный Открытый чемпионат России по пахоте в Тамбовской области в 2021 году.
"В 2020 году будет чемпионат мира, а 2021 год, очевидно, точно за Тамбовской областью. Приглашение было принято", - сказал Никитин.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
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Тамбовская областьАлександр Никитин
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