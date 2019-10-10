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РИА Новости

Набиуллина пошутила про опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора

11:43 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пошутила про смертельную опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора, выступая на форуме финансовых инноваций Finopolis.
"Мы, с одной стороны, боимся задушить прогресс в объятиях нашего, как мы всегда понимаем, нежного регулирования. Об этом мы много слышим от участников рынка. Но мы, конечно, как регулятор больше всего боимся неопознанных рисков", - сказала Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Она отметила, что новые финансовые технологии развиваются стремительно, при этом российские потребители очень отзывчивы к ним и имеют "вкус к инновациям". Это открывает новые перспективы для всего рынка, но одновременно является "головной болью" для ЦБ, поскольку регулятор не знает, к чему эти технологии могут привести.
Именно рисков неопределенности, по ее словам, больше всего боится ЦБ. "Не тех рисков, которые мы знаем, а рисков, которые связаны с неопределенностью. А новые технологии – это неопределенность, это неизвестная территория, и появление новых рисков – конечно, это ответственность регулятора", - заявила Набиуллина. Именно этот страх заставляет его ужесточать контроль.
"Мы видим, что технологии появляются достаточно быстро, многие их них тут же умирают, некоторые из них развиваются, вписываются в конфигурацию финансовой сферы. Некоторые меняют конфигурацию финансовой сферы. И для нас это большой вызов", - сказала она.
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Эльвира НабиуллинаСочиЭкономика
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