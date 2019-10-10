Набиуллина пошутила про опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пошутила про смертельную опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора, выступая на форуме финансовых инноваций Finopolis.

"Мы, с одной стороны, боимся задушить прогресс в объятиях нашего, как мы всегда понимаем, нежного регулирования. Об этом мы много слышим от участников рынка. Но мы, конечно, как регулятор больше всего боимся неопознанных рисков", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что новые финансовые технологии развиваются стремительно, при этом российские потребители очень отзывчивы к ним и имеют "вкус к инновациям". Это открывает новые перспективы для всего рынка, но одновременно является "головной болью" для ЦБ, поскольку регулятор не знает, к чему эти технологии могут привести.

Именно рисков неопределенности, по ее словам, больше всего боится ЦБ. "Не тех рисков, которые мы знаем, а рисков, которые связаны с неопределенностью. А новые технологии – это неопределенность, это неизвестная территория, и появление новых рисков – конечно, это ответственность регулятора", - заявила Набиуллина. Именно этот страх заставляет его ужесточать контроль.