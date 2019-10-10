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РИА Новости

Правительство Абхазии ушло в отставку

11:41 10.10.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкЗдание правительства Абхазии в Сухуме
Здание правительства Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 10 окт - РИА Новости. Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимбы ушел в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. По закону на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается решение о сложении правительством своих полномочий.
"Кабмин слагает свои полномочия", - сказал премьер-министр Валерий Бганба. Указ подписал президент.
До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности в статусе и.о.
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Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%.
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