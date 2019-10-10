Правительство Абхазии ушло в отставку

СУХУМ, 10 окт - РИА Новости. Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимбы ушел в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. По закону на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается решение о сложении правительством своих полномочий.

"Кабмин слагает свои полномочия", - сказал премьер-министр Валерий Бганба. Указ подписал президент.

До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности в статусе и.о.