Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Для меня "нормандский формат" - это еще возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров – европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма - он там есть в санкционном формате, пока только так", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Он отметил, что вопрос Крыма не обсуждается также и в Минске.