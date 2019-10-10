Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"

"Для меня "нормандский формат" - это еще возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров – европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма - он там есть в санкционном формате, пока только так", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.