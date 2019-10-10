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РИА Новости

Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"

11:39 10.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Для меня "нормандский формат" - это еще возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров – европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма - он там есть в санкционном формате, пока только так", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Он отметил, что вопрос Крыма не обсуждается также и в Минске.
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Владимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
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