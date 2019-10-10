Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, заявила, что бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и экс-министра обороны США Уильяма Перри возмутило поведение американских спецслужб.
"Меня приятно удивило, что не только простые американцы, но и официальные лица ко мне подходили, выражали свое возмущение произошедшим. А среди официальных лиц были четырежды губернатор Калифорнии Джерри Браун и Джордж Шульц, который был госсекретарем еще при (президенте США Рональде) Рейгане, Уильям Перри, бывший министр обороны США. То есть люди очень статусные, которые до сих пор влияют на политику в Соединенных Штатах", - сказала Юмашева на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.