Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:38Z
https://ria.ru/20191010/1559615102.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155950/71/1559507169_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_7708b46c0f26c803f4add2dfdbb6d3f5.jpg
РИА Новости

Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева

11:38 10.10.2019
1063
© Фото : Комитет Государственной Думы по Международным Делам Комитет Государственной Думы по Международным Делам Инга Юмашева
Инга Юмашева
© Фото : Комитет Государственной Думы по Международным Делам Комитет Государственной Думы по Международным Делам
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, заявила, что бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и экс-министра обороны США Уильяма Перри возмутило поведение американских спецслужб.
"Меня приятно удивило, что не только простые американцы, но и официальные лица ко мне подходили, выражали свое возмущение произошедшим. А среди официальных лиц были четырежды губернатор Калифорнии Джерри Браун и Джордж Шульц, который был госсекретарем еще при (президенте США Рональде) Рейгане, Уильям Перри, бывший министр обороны США. То есть люди очень статусные, которые до сих пор влияют на политику в Соединенных Штатах", - сказала Юмашева на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.
Здание Государственной Думы РФ
9 октября, 18:22РИА Новости
Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
555015
Обсудить 2
Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеФБРИнга ЮмашеваУильям ПерриГосдума РФСШАВ мире
Рекомендуем
Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула
Наблюдатели на президентских выборах в Афганистане прогнозируют второй тур
РИА
Новости
Парламентские выборы в Тунисе
Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Премьеры Британии и Ирландии договорились продолжить обсуждение Brexit
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Лента
новостей
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США
Мигранты на границе Мексики с США
Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Президент США Дональд Трамп
Трамп прошелся по "спятившим" демократам, добивающимся его импичмента
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В Палату представителей внесли резолюцию об исключении Пелоси из конгресса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54Власти Саратова прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
Лента новостейМолния