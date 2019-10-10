Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева

"Меня приятно удивило, что не только простые американцы, но и официальные лица ко мне подходили, выражали свое возмущение произошедшим. А среди официальных лиц были четырежды губернатор Калифорнии Джерри Браун и Джордж Шульц, который был госсекретарем еще при (президенте США Рональде) Рейгане, Уильям Перри, бывший министр обороны США. То есть люди очень статусные, которые до сих пор влияют на политику в Соединенных Штатах", - сказала Юмашева на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.