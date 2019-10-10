В РПЦ назначили заместителя руководителя пресс-службы патриарха Кирилла

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назначил старшего референта референтуры Московской патриархии Николая Державина заместителем руководителя своей пресс-службы, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.
При этом Державин сохранил за собой должность в референтуре. "Изменение в штатном расписании пресс-службы произведено в связи с реорганизацией деятельности информационных служб Московского Патриархата", - отмечают в сообщении.
В сентябре покинул свой пост руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. Врио руководителя пресс-службы был назначен председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.