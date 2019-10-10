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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назначили заместителя руководителя пресс-службы патриарха Кирилла

11:36 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назначил старшего референта референтуры Московской патриархии Николая Державина заместителем руководителя своей пресс-службы, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.
При этом Державин сохранил за собой должность в референтуре. "Изменение в штатном расписании пресс-службы произведено в связи с реорганизацией деятельности информационных служб Московского Патриархата", - отмечают в сообщении.
В сентябре покинул свой пост руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. Врио руководителя пресс-службы был назначен председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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