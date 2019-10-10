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РИА Новости

В Волгоградской области нашли двух братьев, заблудившихся в лесу

11:35 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтога с сеном
Стога с сеном
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стога с сеном. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Двоих мальчиков из приемной семьи, которые ушли в лес за грибами в среду и не вернулись в Камышинском районе Волгоградской области, нашли в стогу сена, где они ночевали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что двое братьев 10 и 12 лет из села Воднобуерачное в среду ушли в лес за грибами и не вернулись, утром в четверг их приемная мать обратилась в полицию после безуспешных самостоятельных поисков.
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Как сообщили в ведомстве, детей нашли в одном километре от села.
"Как оказалось, заблудившись вчера на исходе дня, дети ночевали в стогу сена, где их и обнаружили. Мальчики были тепло одеты и, по их словам, ночью не замерзли", - сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что в поисках детей приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.
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