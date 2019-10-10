В Волгоградской области нашли двух братьев, заблудившихся в лесу

ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Двоих мальчиков из приемной семьи, которые ушли в лес за грибами в среду и не вернулись в Камышинском районе Волгоградской области, нашли в стогу сена, где они ночевали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что двое братьев 10 и 12 лет из села Воднобуерачное в среду ушли в лес за грибами и не вернулись, утром в четверг их приемная мать обратилась в полицию после безуспешных самостоятельных поисков.

Как сообщили в ведомстве, детей нашли в одном километре от села.

"Как оказалось, заблудившись вчера на исходе дня, дети ночевали в стогу сена, где их и обнаружили. Мальчики были тепло одеты и, по их словам, ночью не замерзли", - сообщили в полиции.