Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:33Z
https://ria.ru/20191010/1559614907.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проводит проверку в кузбасском городе, где собака напала на ребенку

11:33 10.10.2019
215
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Кузбассе после того, как собака откусила ребенку два пальца во время прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее со ссылкой на специалистов областной детской клинической больницы сообщалось, что во время прогулки уличная собака откусила ребенку два пальца, врачам удалось спасти только один из них, поскольку в медучреждение ребенок был доставлен без пальца.
"Восьмого октября из города Тайга в медучреждение областного центра был доставлен 8-летний мальчик с травмой пальцев руки, ему оказана квалифицированная помощь. Предварительно установлено, что в дневное время он шел по улице, неожиданно к нему подбежала собака и укусила. Соседи… вызвали скорую помощь. В настоящее время следователи туда выехали. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Злая собака
5 октября, 03:13РИА Новости
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Собеседница агентства подчеркнула, что в администрацию Тайгинского городского округа направлено информационное письмо о необходимости принятия незамедлительных мер к отлову бродячих животных.
В свою очередь в пресс-службе Тайгинского городского округа РИА Новости сообщили, что на мальчика напала собака его друга: "Этого мальчика укусил пес друга, то есть это собака не бродячая какая-то, к которой он приставал на дороге. Это был пес друга, собака, которая сопровождала его друга". Собеседница агентства отметила, что в образовательных учреждениях города будут проведены профилактическая работа и беседы о том, как нужно вести себя с животными.
Доберман
29 мая, 20:20РИА Новости
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
000140
Обсудить 2
КузбассСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
Жительницу Красноярского края осудили за попытку похитить младенца
РИА
Новости
Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов
Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок в 2011-2012 годах
Мужчина, страдающий ожирением
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
Лента
новостей
Автомобиль полиции
Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Набиуллина пошутила про опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора
Самолет Airbus A319
Из Барнаула вторые сутки не может вылететь самолет с треснувшим стеклом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В построенной 81 год назад школе Биробиджана обвалилась штукатурка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Петербуржец попытался похитить цветы, угрожая отверткой
Стога с сеном
В Волгоградской области нашли двух братьев, заблудившихся в лесу
Мужчина едет на электросамокате
В ПДД внесут поправки о езде на электросамокатах и гироскутерах
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник в МИД рассказал о порядке встреч представителей власти за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54Власти Саратова прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
Лента новостейМолния