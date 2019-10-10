СК проводит проверку в кузбасском городе, где собака напала на ребенку

КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Кузбассе после того, как собака откусила ребенку два пальца во время прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Ранее со ссылкой на специалистов областной детской клинической больницы сообщалось, что во время прогулки уличная собака откусила ребенку два пальца, врачам удалось спасти только один из них, поскольку в медучреждение ребенок был доставлен без пальца.

"Восьмого октября из города Тайга в медучреждение областного центра был доставлен 8-летний мальчик с травмой пальцев руки, ему оказана квалифицированная помощь. Предварительно установлено, что в дневное время он шел по улице, неожиданно к нему подбежала собака и укусила. Соседи… вызвали скорую помощь. В настоящее время следователи туда выехали. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседница агентства подчеркнула, что в администрацию Тайгинского городского округа направлено информационное письмо о необходимости принятия незамедлительных мер к отлову бродячих животных.