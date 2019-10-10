Депутат Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, рассказала, что при въезде в США предъявила заграничный паспорт гражданина РФ с деловой визой B-1/B-2, при этом у нее также был с собой зеленый дипломатический паспорт.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

"У меня был с собой полный набор документов, которые я продемонстрировала сотрудникам таможенной и пограничной службы. Зеленый паспорт мне выдали в нашем отделе по моему запросу на имя Вячеслава Викторовича (Володина). Я проинформировала, что у меня планируется эта поездка", - сказала Юмашева на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.

По ее словам, с собой у нее также были удостоверение и значок депутата Госдумы.

"Сказать о том, что они не знали, что я парламентарий, - это просто наивно. Собственно, вопросы, которые последовали после, были очень странные. Я отвечала на вопросы, кем я работаю, работала ли я в министерстве обороны, работали ли мои родственники в министерстве обороны", - сказала она.

Как рассказала Юмашева, при въезде в США она предъявила красный заграничный паспорт гражданина РФ, где стояла деловая виза.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что у Юмашевой "достаточно давно проставлена виза категории B-1/B-2, деловая, в общегражданском паспорте".

"Это была официальная командировка, согласованная с руководством Государственной думы, по другому документу въехать в принципе вероятность достаточно маленькая... У нее с собой была копия приглашения на "Форт-Росс", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что дипломатический иммунитет, по законодательству США, определяется не типом паспорта, он "в компетенции миграционной службы".

"То есть человек имеет визу, а дальше его вопрос ещё изучается миграционной службой, которая вправе его не пустить, провести собеседование. С нашей точки зрения, подобное действие в отношении парламентария недопустимо", - заявил глава думского комитета.

Слуцкий добавил, что случившееся с Юмашевой - спланированная акция в отношении депутата Госдумы.

"Здесь парировать тем, что был тот или иной вид въездного документа, у наших американских коллег не получится, да они и не пытаются", - сказал Слуцкий.