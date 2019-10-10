Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:37Z
https://ria.ru/20191010/1559614849.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153238/04/1532380461_0:232:4500:2763_1036x0_80_0_0_811916e7e481fd8201b8bcdc85766e24.jpg
РИА Новости

Депутат Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США

11:32 10.10.2019 (обновлено: 11:37 10.10.2019)
798
© Фото : пресс-служба ГДДепутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба ГД
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, рассказала, что при въезде в США предъявила заграничный паспорт гражданина РФ с деловой визой B-1/B-2, при этом у нее также был с собой зеленый дипломатический паспорт.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Здание Государственной Думы РФ
9 октября, 18:22РИА Новости
Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
"У меня был с собой полный набор документов, которые я продемонстрировала сотрудникам таможенной и пограничной службы. Зеленый паспорт мне выдали в нашем отделе по моему запросу на имя Вячеслава Викторовича (Володина). Я проинформировала, что у меня планируется эта поездка", - сказала Юмашева на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.
По ее словам, с собой у нее также были удостоверение и значок депутата Госдумы.
"Сказать о том, что они не знали, что я парламентарий, - это просто наивно. Собственно, вопросы, которые последовали после, были очень странные. Я отвечала на вопросы, кем я работаю, работала ли я в министерстве обороны, работали ли мои родственники в министерстве обороны", - сказала она.
Как рассказала Юмашева, при въезде в США она предъявила красный заграничный паспорт гражданина РФ, где стояла деловая виза.
Инга Юмашева
9 октября, 18:06РИА Новости
Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что у Юмашевой "достаточно давно проставлена виза категории B-1/B-2, деловая, в общегражданском паспорте".
"Это была официальная командировка, согласованная с руководством Государственной думы, по другому документу въехать в принципе вероятность достаточно маленькая... У нее с собой была копия приглашения на "Форт-Росс", - сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что дипломатический иммунитет, по законодательству США, определяется не типом паспорта, он "в компетенции миграционной службы".
"То есть человек имеет визу, а дальше его вопрос ещё изучается миграционной службой, которая вправе его не пустить, провести собеседование. С нашей точки зрения, подобное действие в отношении парламентария недопустимо", - заявил глава думского комитета.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
9 октября, 10:49РИА Новости
В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой
Слуцкий добавил, что случившееся с Юмашевой - спланированная акция в отношении депутата Госдумы.
"Здесь парировать тем, что был тот или иной вид въездного документа, у наших американских коллег не получится, да они и не пытаются", - сказал Слуцкий.
Виза для деловых и туристических поездок B-1/B-2 предназначена для временного пребывания в США с деловыми целями (B-1) или туризма, или получения медицинской помощи (B-2). В большинстве случаев, категории B-1 и B-2 комбинируют, выдавая визу B-1/B-2.
0140105
Обсудить 0
Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеФБРЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Инга Юмашева
Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник в МИД рассказал о порядке встреч представителей власти за рубежом
Флаги России и ЕС
В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Замок Ласточкино гнездо в Крыму
Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"
Танкер в море
Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме попросили посольство в США встречать депутатов в аэропортах
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54Власти Саратова прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
Лента новостейМолния