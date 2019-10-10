Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
"К нам не поступало обращений ни от родителей детского сада, ни от кого", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время уполномоченный сделает запрос в управление образования Таганрога, чтобы разобраться "были ли нарушены права детей в данной ситуации".
По данным Ростовского областного суда, 22 февраля воспитатель детсада в Таганроге читала сказку "Конек-горбунок" Петра Ершова, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол" (фраза упоминается как угроза царя главному герою), она дала реалистичное объяснение этого вида казни.
Родители подали жалобу, утверждая, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад. Руководство учреждения провело служебное расследование, выявив нарушения со стороны воспитателя, и она была уволена.
Женщина обратилась в суд, признав, что действительно рассказала детям об особенностях процесса казни, но заявив, что это не является психологическим насилием. Однако суд подтвердил обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.