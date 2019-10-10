Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

"К нам не поступало обращений ни от родителей детского сада, ни от кого", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время уполномоченный сделает запрос в управление образования Таганрога, чтобы разобраться "были ли нарушены права детей в данной ситуации".