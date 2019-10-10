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РИА Новости
Культура

Green Day выпустили новую песню, посвященную Национальной хоккейной лиге

13:33 10.10.2019
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© AFP 2019 / Getty Images for SiriusXM/ Rich FuryГруппа "Green Day"
Группа Green Day
© AFP 2019 / Getty Images for SiriusXM/ Rich Fury
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американская панк-рок-группа Green Day выпустила песню Fire, Ready, Aim, которая войдет в новый альбом Father Of All. Видео с синглом музыканты опубликовали на YouTube.
Премьера песни состоялась девятого октября перед началом игры между командами по хоккею New Jersey Devils и Philadelphia Flyers.
Поэтому в ролик вошли кадры с хоккеистами и музыкантами, которые исполняют песню на катке.
Fire, Ready, Aim стал вторым треком после Father of All — главного сингла из нового одноименного альбома Green Day,
Выход пластинки ожидается седьмого февраля 2020 года.
Панк-рок-группа Green Day
20 сентября, 11:33Культура
Green Day выпустили клип на новую песню Father Of All
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КультураМузыкаНовости культурыGreen DayYouTube
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