Green Day выпустили новую песню, посвященную Национальной хоккейной лиге

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американская панк-рок-группа Green Day выпустила песню Fire, Ready, Aim, которая войдет в новый альбом Father Of All. Видео с синглом музыканты опубликовали на YouTube.

Премьера песни состоялась девятого октября перед началом игры между командами по хоккею New Jersey Devils и Philadelphia Flyers.

Поэтому в ролик вошли кадры с хоккеистами и музыкантами, которые исполняют песню на катке.

Fire, Ready, Aim стал вторым треком после Father of All — главного сингла из нового одноименного альбома Green Day,