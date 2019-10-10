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РИА Новости

В ГД внесли проект о противодействии мошенничеству при микрокредитовании

11:24 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев, Михаил Шеремет и Андрей Марков внесли в Госдуму законопроект, направленный на противодействие мошенничеству в сфере микрокредитования, осуществляемого посредством онлайн-кредитования, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ запрещает микрофинансовым организациям осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозайма без идентификации клиентов, осуществляемой путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Этот запрет вводится "в целях создания препятствий для распространения и функционирования мошеннических схем".
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по экспертным оценкам, каждое третье первичное обращение за микрозаймом может осуществляться без целей его возврата. При этом 5-6% должным образом оформленных и поданных онлайн-заявок имеют признаки мошенничества. Действия мошенников наносят ущерб не только микрофинансовым организациям, их клиентам, но и лицам, никогда не обращавшимся за услугами микрокредитования. По мнению экспертов, проблема сохранности персональных данных (паспорт, CНИЛС, ИНН, номера телефонов и т.д.) способствует активному распространению такого вида мошенничества.
Наиболее распространенным незаконным способом получения микрозайма является его оформление на лицо, чьи персональные данные были получены незаконным путем. При этом полученные средства сразу же переводятся на банковскую карту подставного лица, находящуюся в пользовании мошенников. "Нередко такие мошеннические схемы организуются по предварительному сговору с сотрудниками самих же микрофинансовых организаций или банков", - напоминают разработчики.
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Как правило, суммы мошеннических микрозаймов невелики и составляют 10-20 тысяч рублей, однако в масштабах отрасли отдельные компании несут многомиллионные убытки, а добросовестные граждане узнают о наличии задолженностей перед микрофинансовыми организациями только при обращении за кредитом в банк или после звонка от коллекторов. "Известны случаи незаконного получения 13 микрокредитов на одного и того же человека, который никогда не пользовался услугами микрофинансовых организаций", - указывается в пояснительной записке.
Целенаправленная деятельность по получению незаконных микрокредитов может являться одним из источников финансирования преступлений, в том числе терроризма, считают авторы законопроекта. Они также обращают внимание, что по состоянию на сентябрь 2019 года в России насчитывается около 1900 микрофинансовых организаций, объем кредитного портфеля которых составляет около 190 миллиардов рублей.
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Алексей ЖуравлевГосдума РФПавел ШереметРоссияОбщество
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