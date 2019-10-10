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РИА Новости

В Барнауле сел самолет с треснувшим стеклом

11:20 10.10.2019 (обновлено: 11:21 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте проводят проверку по факту возникновения трещины в лобовом стекле самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Барнаул.
По данным ведомства, утром в четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна.
"Герметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна, опрашивает членов экипажа, а также проводит и другие проверочные мероприятия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Обратный рейс в Москву запланирован на 19.00 местного времени (14.00 мск).
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