В Барнауле сел самолет с треснувшим стеклом

БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте проводят проверку по факту возникновения трещины в лобовом стекле самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Барнаул.

По данным ведомства, утром в четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна.

"Герметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна, опрашивает членов экипажа, а также проводит и другие проверочные мероприятия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.