Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
"В письме было сказано, что в отделении сложившаяся практика высокого уровня, которую хочет нарушить, разрушить или как-то испортить директор новый Светлана Варфоломеева. Это очень серьезное обвинение, и все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней — как больных, которые лежали до прихода директора, так и тех, кто лечился после. И к сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", — сказала она на пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне.
Замдиректора центра Георгий Менткевич сказал, что заявления об увольнении подали девять врачей: шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи.
Он подчеркнул, что с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать больных до момента, пока его уход не будет для них безопасным. Кроме того, как рассказал Менткевич, медики расписали график увольнений, чтобы не оставить детей без лечения.
Позже в пресс-службе центра сообщили, что заявления пяти врачей уже подписаны, еще три находятся на рассмотрении.
В Минздраве намерение медиков уволиться назвали грубым нарушением врачебной этики.