Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

"В письме было сказано, что в отделении сложившаяся практика высокого уровня, которую хочет нарушить, разрушить или как-то испортить директор новый Светлана Варфоломеева. Это очень серьезное обвинение, и все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней — как больных, которые лежали до прихода директора, так и тех, кто лечился после. И к сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", — сказала она на пресс-конференции.