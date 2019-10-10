Зеленский рассказал о повестке переговоров в "нормандском формате"

"В "нормандском формате будут подняты темы красных линий, друг друга мы услышим, какие следующие шаги… Какой будет новый закон об особом статусе? Там пункты, красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.