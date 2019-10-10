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РИА Новости

Зеленский рассказал о повестке переговоров в "нормандском формате"

11:18 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в четверг, что закон об особом статусе Донбасса и вопрос амнистии будут обсуждаться в "нормандском формате".
"В "нормандском формате будут подняты темы красных линий, друг друга мы услышим, какие следующие шаги… Какой будет новый закон об особом статусе? Там пункты, красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
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Он отметил что вопрос об амнистии также "должен обсуждаться в "нормандском формате". "Что это за закон, что это за амнистия… Все эти вопросы будут обсуждаться в "нормандском формате", - добавил он.
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