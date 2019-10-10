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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны Турции заявили об уничтожении намеченных целей в Сирии

11:17 10.10.2019 (обновлено: 11:58 10.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Турецкие ВС уничтожили в течение ночи все намеченные цели в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщает минобороны Турции в четверг.
"В течение ночи проводились удары с земли и воздуха по целям террористов. Все намеченные цели уничтожены. Операция продолжается в запланированном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
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9 октября, 17:22РИА Новости
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
9 октября, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииСирия
Популярные комментарии
Турция четко и грамотно подошла к вопросу принуждения курдов к полной сдаче оружия. Они, похоже, внимательно изучили опыт России по борьбе с сепаратистами на Кавказе.
10 октября, 11:54
ГМГеоргий Мирный
911002
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