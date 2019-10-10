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РИА Новости

В аэропорту Екатеринбурга задержали рейсы из-за аварийной посадки Ан-12

11:10 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Пять рейсов с задержкой вылетят из екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. Работа Кольцово временно приостановлена. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. Из-за ЧП аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять рейсы.
Согласно данным табло, задержаны рейсы до Новосибирска, Уфы, и три рейса до Москвы. Также задерживается прилет шести рейсов: из Ташкента, Томска, Самары и три воздушных борта из Москвы.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеАн-12КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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