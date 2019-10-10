В аэропорту Екатеринбурга задержали рейсы из-за аварийной посадки Ан-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Пять рейсов с задержкой вылетят из екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. Работа Кольцово временно приостановлена. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. Из-за ЧП аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять рейсы.