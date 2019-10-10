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РИА Новости

Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"

11:06 10.10.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение встречи в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, РФ, Украина) зависит от разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

"Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения - не будет "нормандского формата", вот и все", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг.

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