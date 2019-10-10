Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение встречи в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, РФ, Украина) зависит от разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
"Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения - не будет "нормандского формата", вот и все", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru