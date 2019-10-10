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РИА Новости

Зеленский прокомментировал вопрос о датах встречи в "нормандском формате"

11:01 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что у него есть варианты даты встречи в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе, точную дату после согласования канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном будут согласовывать с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По поводу даты, например, вчера (в среду – ред.) я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной…. Не буду говорить в какой день, в ближайшие дни…. и потом они будут дату предлагать российской стороне", - сказал Зеленский.
При этом украинский президент отметил, что у него "есть варианты даты, на которые мы соглашаемся".
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9 октября, 18:32РИА Новости
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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияВ мире
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kko257522
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10 октября, 14:04
ГМГеоргий Мирный
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