Зеленский прокомментировал вопрос о датах встречи в "нормандском формате"

"По поводу даты, например, вчера (в среду – ред.) я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной…. Не буду говорить в какой день, в ближайшие дни…. и потом они будут дату предлагать российской стороне", - сказал Зеленский.