ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты

"Мы как российский Центральный банк тоже изучали эту тему, изучаем, и для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты", - сказала она, выступая на форуме "Финополис".

"Не только по технологическим причинам, но потому что реально оценить, а какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидные", - добавила она.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.