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РИА Новости

ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты

10:57 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Банк России сомневается в необходимости выпуска национальной криптовалюты: рисков много, а преимущества неочевидны, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы как российский Центральный банк тоже изучали эту тему, изучаем, и для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты", - сказала она, выступая на форуме "Финополис".
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"Не только по технологическим причинам, но потому что реально оценить, а какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидные", - добавила она.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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