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РИА Новости

Мотоциклистам порекомендовали закрыть сезон из-за ухудшения погоды в Москве

10:55 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мотоциклистам рекомендуется закрыть сезон в связи с ухудшением погодных условий в Москве, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что смена сезонов - один из опасных периодов для всех участников дорожного движения, количество мелких аварий на дорогах значительно возрастает.
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"В Москве уже несколько недель как закончился мотосезон. С начала 2019 года произошло 535 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, где 38 человек погибли и почти 600 человек получили ранения. Важно напомнить мотолюбителям о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге. Просим водителей оставить своих железный коней до следующего сезона и пересесть на альтернативный вид транспорта", - говорится в сообщении.
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