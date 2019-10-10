Мотоциклистам порекомендовали закрыть сезон из-за ухудшения погоды в Москве

"В Москве уже несколько недель как закончился мотосезон. С начала 2019 года произошло 535 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, где 38 человек погибли и почти 600 человек получили ранения. Важно напомнить мотолюбителям о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге. Просим водителей оставить своих железный коней до следующего сезона и пересесть на альтернативный вид транспорта", - говорится в сообщении.