Дания ввела пограничный контроль со Швецией

СТОКГОЛЬМ, 10 окт - РИА Новости. Дания вводит временный контроль на границе со Швецией после взрыва в Копенгагене, в причастности к которому подозревают двух шведских граждан, сообщает в четверг датское министерство юстиции.

"Взрыв у здания Налоговой инспекции и двойное убийство в Херлеве - два примера серьезных преступлений, которые пришли через границу со Швецией. Чтобы бороться с угрозой серьезных преступлений, исполнители которых приезжают из Швеции, мы усиливаем меры безопасности и временно вводим контроль на границе со Швецией", - приводятся в заявлении слова министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Контроль вступит в силу с 12 ноября и будет введен на шесть месяцев. Кроме этого, на шесть месяцев продлен введенный ранее контроль на границе с Германией. Как отмечается в сообщении, контроль будет осуществляться в форме периодических проверок в отношении автотранспорта и пассажиров поездов.