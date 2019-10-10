SDF заявили, что уничтожили четыре турецких танка в районе Рас эль-Айна

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили об уничтожении четырех танков турецкой армии и пяти убитых "турецких наемниках".
"SDF уничтожили четыре танка турецких оккупантов на границе Сирии с Турцией у города Рас эль-Айн", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы отрядов.
"Убиты пятеро турецких наемников, их тела находятся у SDF", - также говорится в заявлении.
Гостелевидение Сирии также передает, что турецкая армия вошла в ряд деревень в окрестностях города Телль-Абъяд. По данным телеканала Ikhbariya, турецкая авиация наносит удары по деревне Телль-Аркам в окрестностях Рас эль-Айна.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
* Террористическая организация, запрещенная в России