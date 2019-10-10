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РИА Новости

Москалькова прокомментировала возвращение журналистки Юлии Юзик в Россию

10:50 10.10.2019 (обновлено: 10:52 10.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нужно радоваться возвращению на родину задержанной в Иране россиянки Юлии Юзик, поскольку это означает, что защита прав человека работает, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву. Самолет приземлился около шести утра в московском аэропорту Шереметьево. К представителям СМИ, которые встречали россиянку в терминале прилета, она не вышла, бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил РИА Новости, что Юлия "точно прилетела" и уже позвонила встречавшей ее маме, сказав, "что ее вывели как-то через другой выход".
"Нам остается всем радоваться, что это случилось и, значит, есть защита прав человека. Она работает уже на более высоком уровне - национальном и зарубежном уровне", - сказала Москалькова журналистам в четверг.
В пресс-службе уполномоченного также сообщили РИА Новости, что Москалькова держала под контролем ситуацию с задержанием Юзик и проводила совещание по этой теме внутри аппарата.
Уполномоченный также отметила особую роль создания Евразийского альянса омбудсменов, который позволяет, помимо взаимодействия внешнеполитических органов, запускать "правозащитную дипломатию". По данным российского омбудсмена, на сегодняшний день заключено 18 соглашений с коллегами из других государств.
Юлия Юзик
Вчера, 02:27РИА Новости
Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
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Юлия ЮзикЗадержание российской журналистки в ИранеРоссияИранВ мире
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