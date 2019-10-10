Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:48Z
https://ria.ru/20191010/1559612703.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/135998/70/1359987095_0:0:3501:1969_1036x0_80_0_0_9c57cf89c2ace79b8e07cae4ff4049cc.jpg
РИА Новости

В Индонезии неизвестный напал на министра по вопросам безопасности

10:47 10.10.2019 (обновлено: 12:48 10.10.2019)
223
© REUTERS / BeawihartaПолиция Индонезии на улице Джакарты
Полиция Индонезии на улице Джакарты
© REUTERS / Beawiharta
Полиция Индонезии на улице Джакарты. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестный с холодным оружием напал на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в округе Пандегланг, провинция Бантен, куда министр прибыл для участия в открытии здания местного университета. По предварительным данным, в результате нападения пострадал полицейский.
"Мы все еще пытаемся получить подтверждение, но по фотографиям, которые мы видели, главу местного отделения полиции ударили ножом в спину", - заявил изданию представитель полиции Деди Прасетио.
По данным местных СМИ, министр после происшествия был доставлен в местную больницу. Согласно фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, неизвестный напал на Виранто после того, как министр вышел из машины.
По данным агентства Antara, в результате атаки политик получил ранения. Правоохранительные органы в связи с инцидентом задержали мужчину и женщину. По словам Деди Прасетио, мужчина, по предварительным данным, подвергся влиянию радикального учения. Полиция изучает биографию нападавших и пытается установить мотив.
В мае глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил об аресте подозреваемых в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников, которое планировалось во время беспорядков в Джакарте после всеобщих выборов. Согласно местному изданию Tempo, преступники планировали покушение на Виранто, министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре.
Военные Камеруна. Архивное фото
13 июля 2018, 14:32РИА Новости
В Камеруне неизвестные напали на конвой министра обороны страны
000100
ДжакартаИндонезияВ мире
Рекомендуем
Инга Юмашева
Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева
РИА
Новости
Парламентские выборы в Тунисе
Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса
Мигранты на границе Мексики с США
Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Премьеры Британии и Ирландии договорились продолжить обсуждение Brexit
Лента
новостей
Протесты в Эквадоре
В Эквадоре тележурналист ранен в голову при выходе из штаба протестующих
Протесты в Эквадоре
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула
Наблюдатели на президентских выборах в Афганистане прогнозируют второй тур
Полиция в Демократической Республике Конго
Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Президент США Дональд Трамп
Трамп прошелся по "спятившим" демократам, добивающимся его импичмента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил позицию Британии относительно действий Турции в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Вид на Копенгаген
Дания ввела пограничный контроль со Швецией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента новостейМолния