В Индонезии неизвестный напал на министра по вопросам безопасности

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестный с холодным оружием напал на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщает газета Неизвестный с холодным оружием напал на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в округе Пандегланг, провинция Бантен, куда министр прибыл для участия в открытии здания местного университета. По предварительным данным, в результате нападения пострадал полицейский.

"Мы все еще пытаемся получить подтверждение, но по фотографиям, которые мы видели, главу местного отделения полиции ударили ножом в спину", - заявил изданию представитель полиции Деди Прасетио.

По данным местных СМИ, министр после происшествия был доставлен в местную больницу. Согласно фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, неизвестный напал на Виранто после того, как министр вышел из машины.

По данным агентства Antara , в результате атаки политик получил ранения. Правоохранительные органы в связи с инцидентом задержали мужчину и женщину. По словам Деди Прасетио, мужчина, по предварительным данным, подвергся влиянию радикального учения. Полиция изучает биографию нападавших и пытается установить мотив.