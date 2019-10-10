В Индонезии неизвестный напал на министра по вопросам безопасности

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестный с холодным оружием напал на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в округе Пандегланг, провинция Бантен, куда министр прибыл для участия в открытии здания местного университета. По предварительным данным, в результате нападения пострадал полицейский.
"Мы все еще пытаемся получить подтверждение, но по фотографиям, которые мы видели, главу местного отделения полиции ударили ножом в спину", - заявил изданию представитель полиции Деди Прасетио.
По данным местных СМИ, министр после происшествия был доставлен в местную больницу. Согласно фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, неизвестный напал на Виранто после того, как министр вышел из машины.
По данным агентства Antara, в результате атаки политик получил ранения. Правоохранительные органы в связи с инцидентом задержали мужчину и женщину. По словам Деди Прасетио, мужчина, по предварительным данным, подвергся влиянию радикального учения. Полиция изучает биографию нападавших и пытается установить мотив.
В мае глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан сообщил об аресте подозреваемых в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников, которое планировалось во время беспорядков в Джакарте после всеобщих выборов. Согласно местному изданию Tempo, преступники планировали покушение на Виранто, министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре.
13 июля 2018, 14:32РИА НовостиВ Камеруне неизвестные напали на конвой министра обороны страны