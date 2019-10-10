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РИА Новости

В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками

10:36 10.10.2019
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© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в городе Михайловка Волгоградской области
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью подростками в городе Михайловка Волгоградской области, четверо из них погибли, один – в реанимации, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в среду ночью трое молодых людей и две девушки – от 16 до 19 лет - решили покататься на машине, водитель, у которого всего два месяца стажа вождения, не справился с управлением и врезался в дерево в Михайловке. В результате ДТП, по информации полиции, четверо погибли, один из пассажиров – в реанимации.
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"По факту ДТП следователями отдела МВД России по городу Михайловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении ведомства.
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