В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками

ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью подростками в городе Михайловка Волгоградской области, четверо из них погибли, один – в реанимации, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в среду ночью трое молодых людей и две девушки – от 16 до 19 лет - решили покататься на машине, водитель, у которого всего два месяца стажа вождения, не справился с управлением и врезался в дерево в Михайловке. В результате ДТП, по информации полиции, четверо погибли, один из пассажиров – в реанимации.