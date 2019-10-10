Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины

ЧИТА, 10 окт - РИА Новости. Суд в Чите на 5 суток арестовал 36-летнего блогера за розыгрыш со взрывом своего автомобиля на остановке, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уточняется, что житель Читы придумал розыгрыш, в котором сымитировал с помощью дымовой шашки возгорание и взрыв своего автомобиля.

"Сцену злоумышленник разыграл на остановке общественного транспорта в центре Читы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проверить реакцию людей, узнать, придет ли ему кто-то на помощь в трудную минуту", - говорится в сообщении. Блогер смонтировал отснятое видео розыгрыша и разместил в интернете.

"Сотрудниками полиции в отношении читинца был составлен протокол об административном правонарушении. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Центральным районным судом Читы блогер признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток", - добавили в пресс-службе.