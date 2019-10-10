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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя

10:27 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкадемик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург
Академик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Академик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Увольнения воспитателей из-за любой жалобы родителей превращает сферу образования в сферу обслуживания, считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.
Ранее в СМИ появилась информация, что воспитательницу детского сада в Ростовской области уволили после жалобы родителей одного ребенка. По данным местных изданий, родители пожаловались, что после объяснений педагогом значения фразы "посадить на кол", ребенок отказался ходить в детсад, сказав, что боится смерти.
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Комментируя происшествие, Ямбург отметил, что реакция администрации детского сада не адекватна.
Он рассказал о случае, когда в Музее космонавтики аниматор в ответ на вопрос ребенка о том, сгорела ли запущенная в космос собака Лайка, сказал "она стала героем". Ямбург также отметил, что опрометчиво ожидать от всех такой находчивости.
"С одной стороны, это, кончено, трудный вопрос. А с другой стороны, подобная реакция администрации детского сада, которая увольняет воспитателя по жалобе вот такой родителей, - это значит, что мы превращаемся в сферу обслуживания", - сказал Ямбург РИА Новости.
Он добавил, что педагог из детского сада в Ростовской области оказался в сложной ситуации, возможно, объяснить сложную фразу надо было иначе.
"Я думаю, очень скоро ни один нормальный человек не пойдёт работать в детский сад, если каждый раз будут такие репрессии, преследования", - отметил Ямбург.
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