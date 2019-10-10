Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии

Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Главы МИД Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Хайко Маас провели телефонный разговор на фоне начала турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства в четверг

"Наш министр провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасос", - сказал собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.