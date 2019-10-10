Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Работа аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге приостановлена из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12, возникшее возгорание быстро ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Работа аэропорта приостановлена. Возникшее при аварийной посадке небольшое возгорание было оперативно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту воздушного судна находились 20 человек, никто из них не пострадал. На земле жертв и разрушений нет.