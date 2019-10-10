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РИА Новости

Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12

10:20 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Работа аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге приостановлена из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12, возникшее возгорание быстро ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Работа аэропорта приостановлена. Возникшее при аварийной посадке небольшое возгорание было оперативно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту воздушного судна находились 20 человек, никто из них не пострадал. На земле жертв и разрушений нет.
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Вчера, 10:39РИА Новости
Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
011212
Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеАн-12КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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