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РИА Новости

В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни

10:18 10.10.2019
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© Depositphotos / lu77Охранник у двери камеры
Охранник у двери камеры
© Depositphotos / lu77
Охранник у двери камеры. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полная и пожизненная изоляция от окружающего мира должна стать главной альтернативой высшей меры наказания для осужденных на смертную казнь, сообщила РИА Новости председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.
Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечается 10 октября. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Их главная цель – сокращение количества смертных приговоров.
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Сейчас в большинстве стран мира смертная казнь либо запрещена на законодательном уровне, либо по официальному мораторию заменена на пожизненное заключение. В России приговоры к высшей мере наказания не исполняются. 16 мая 1996 года президент Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Мораторий истекал 1 января 2010 года, и Конституционный суд РФ принял решение о его продлении.
"Вопрос смертной казни очень непростой. Если говорить о том, как в настоящее время обстоят дела с юридической стороны в нашей стране, то общеизвестно, что смертная казнь законодательно не отменена. С вступлением России в Совет Европы начал действовать мораторий на её применение. В качестве замены такого наказания есть пожизненное заключение. То есть получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя", – сказала Сутормина РИА Новости.
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Отказ от подобного ограничения, по мнению Суторминой, остается острым дискуссионным вопросом. В особенности потому, что и общество, и государство окажется вынужденным взять на себя ответственность за лишение человека жизни.
"Да, когда мы читаем про какого-либо извращенца-педофила, который искалечил жизни детей, то трудно здесь удержаться, и часто мы видим мнение, и сами так думаем, что такое существо недостойно жизни. Однако при этом, применяя подобное наказание, мы должны убедиться в том, что не будет ошибки, и мы не казним невиновного. Возможно, нужно продумать для тех людей, которых и людьми практически невозможно назвать, более жёсткие наказания. Наверное, полная пожизненная изоляция от всего мира – самое правильное наказание здесь, на Земле, для таких индивидов. И давать минимум всего, что нужно для жизни", – предложила Сутормина.
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Елена СуторминаОбщественная палата РФРоссияОбщество
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