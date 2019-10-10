В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полная и пожизненная изоляция от окружающего мира должна стать главной альтернативой высшей меры наказания для осужденных на смертную казнь, сообщила РИА Новости председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечается 10 октября. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Их главная цель – сокращение количества смертных приговоров.

Сейчас в большинстве стран мира смертная казнь либо запрещена на законодательном уровне, либо по официальному мораторию заменена на пожизненное заключение. В России приговоры к высшей мере наказания не исполняются. 16 мая 1996 года президент Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Мораторий истекал 1 января 2010 года, и Конституционный суд РФ принял решение о его продлении.

"Вопрос смертной казни очень непростой. Если говорить о том, как в настоящее время обстоят дела с юридической стороны в нашей стране, то общеизвестно, что смертная казнь законодательно не отменена. С вступлением России в Совет Европы начал действовать мораторий на её применение. В качестве замены такого наказания есть пожизненное заключение. То есть получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя", – сказала Сутормина РИА Новости.

Отказ от подобного ограничения, по мнению Суторминой, остается острым дискуссионным вопросом. В особенности потому, что и общество, и государство окажется вынужденным взять на себя ответственность за лишение человека жизни.