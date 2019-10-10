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РИА Новости

Землетрясение в Приангарье не повлияло на боеготовность соединений ЦВО

10:01 10.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в Иркутской области, не повлияло на боеготовность соединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦВО.
Землетрясение силой от 3 до 4 баллов произошло в ряде населенных пунктов Иркутской области в четверг. В Иркутске горожане ощутили толчок в 12.11 (7.11 мск). Разрушений и пострадавших нет. На территории области располагаются подразделения противовоздушной обороны и военные комиссариаты, посты контроля радиоэлектронной обстановки и пункты сопровождения авиации.
"На объектах ЦВО разрушений не зафиксировано, дежурные силы и средства несут службу в штатном режиме. На боеготовность соединений округа землетрясение не повлияло", - сказал собеседник агентства.
По данным Байкальского филиала ФИЦ Единой географической службы РАН, эпицентр землетрясения находится в районе озера Байкал в 100 километрах от Иркутска. В радиусе 15 километров от эпицентра интенсивность землетрясения достигала 5 баллов.
Сейсмограф
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Центральный военный округБайкалРоссийская академия наукИркутская областьИркутскБезопасность
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