Землетрясение в Приангарье не повлияло на боеготовность соединений ЦВО

ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в Иркутской области, не повлияло на боеготовность соединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦВО.

Землетрясение силой от 3 до 4 баллов произошло в ряде населенных пунктов Иркутской области в четверг. В Иркутске горожане ощутили толчок в 12.11 (7.11 мск). Разрушений и пострадавших нет. На территории области располагаются подразделения противовоздушной обороны и военные комиссариаты, посты контроля радиоэлектронной обстановки и пункты сопровождения авиации.