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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

10:01 10.10.2019
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
ТАЛЛИН, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба МИД.
"Мы обеспокоены в связи с военной операцией в северо-восточной Сирии, которая еще больше усугубит ситуацию со стабильностью в регионе. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию и избегать гражданских жертв и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации", - цитирует Рейнсалу пресс-служба. Министр отметил, что военному конфликту в Сирии необходимо найти решение на международном уровне.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
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Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииУрмас РейнсалуМИД ЭстонииЭстонияВ мире
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