Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ТАЛЛИН, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба МИД.

"Мы обеспокоены в связи с военной операцией в северо-восточной Сирии, которая еще больше усугубит ситуацию со стабильностью в регионе. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию и избегать гражданских жертв и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации", - цитирует Рейнсалу пресс-служба. Министр отметил, что военному конфликту в Сирии необходимо найти решение на международном уровне.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.